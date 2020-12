Marcos del Mazo via Getty Images

Marcos del Mazo via Getty Images

Yo habría elegido “distancia” como palabra del año, una palabra que se ha construido letra a letra, paso a paso, día a día.

Es cierto que el confinamiento ha marcado una parte importante del año y de nuestras vidas, y que siempre recordaremos la experiencia de haber protagonizado este momento, pero el confinamiento empezó para que acabara, como así lo hizo meses después. Sin embargo, la distancia ha protagonizado el año más allá del tiempo confinado y ha venido para quedarse, hasta el punto de haber aceptado la contradicción que supone hablar de “distancia social”.

Ha habido distancia personal, distancia familiar, distancia al lugar de trabajo, distancia a los espacios de ocio, distancia a los comercios, distancia a la práctica del deporte, distancia a la compañía, distancia a la presencia... Y lo más preocupante de todo, distancia a la realidad.

Una distancia a la realidad que se ha acompañado de una miopía en la voluntad para no querer verla y quedarnos con lo inmediato, con lo próximo, con lo personal, para así alejar aún más nuestra responsabilidad.

La realidad se ha hecho plana y sus límites han acabado en el horizonte individual definido por la mirada. De ese modo, se ha hecho de lo común y de lo público una especie de consecuencia de la suma de intereses particulares, en lugar de la referencia compartida para definir, limitar e integrar a cada uno de los espacios individuales en lo que debe ser la de convivencia democrática. Pero, en cambio, esa distancia a la realidad entendida como posición individual, no solo no ha buscado el espacio común, sino que ha enfrentado a los diferentes protagonistas como parte de una estrategia propia del androcentrismo, que entiende el poder como un instrumento para conseguir la victoria sobre la limitación de derechos a los demás partes, no como una responsabilidad en la consecución del bienestar para toda la sociedad.