Duelo en medio de la pandemia

Buda Mendes via Getty Images

El duelo es un proceso que tarde o temprano todos los seres humanos en su vida experimentan. Cuando hay un fallecimiento de un individuo, sea repentino o no, lleva consigo una fuerte sensación de pérdida y desconsuelo.

Síntomas

Otro aspecto característico del duelo es el de la negación, donde el doliente actúa como si la persona fallecida no hubiera muerto.

Etapas

Duelo en tiempos del COVID-19

Actualmente nos topamos con una situación que las personas de este nuevo milenio no habían experimentado. Nos encontramos ante una pandemia global por un virus llamado COVID-19. Esta nueva pandemia nos afecta a todos y en todos los ámbitos, se han visto afectados los empleos de las personas, la economía, y ha causado muchas muertes. Esta pandemia que actualmente vivimos ha ocasionado que no sólo muchas personas hayan muerto inesperadamente, sino que también sus seres queridos se encuentren en una situación en la que no han podido despedirse de los mismos ni han podido realizar su ceremonia de despedida de acuerdo a sus creencias o religión.