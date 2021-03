Echenique carga contra 'El Programa de Ana Rosa' por este rótulo, que está provocando revuelo

En el mismo programa, el periodista Javier Ruiz ya ha subrayado que él no considera esto un escrache: “Esto es acoso, creo que esto no es jarabe, esto es intimidación. Y, desde luego, de lo que tengo la absoluta seguridad es de que esto no es democrático”.

“Yo, sinceramente, creo que se puede estar en profundo desacuerdo con el vicepresidente de Gobierno y que las líneas que estamos cruzando porque es de Podemos son infinitas. Tres meses de acoso, o cuatro, o cinco, a la puerta de su casa, a sus hijos, y esto ahora es una salvajada”, ha añadido.