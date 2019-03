Echenique hace reír a todos con esta broma sobre su silla de ruedas

Pablo Iglesias, secretario general de Podemos, ha regresado de su permiso de paternidad y lo ha hecho en un multitudinario acto en el centro de Madrid donde han participado figuras importantes del partido.

Entre ellos, el secretario de Organización, Pablo Echenique, quien ha hecho gala de su habitual sentido del humor.

Ha sido tras la intervención de Ione Belarra, portavoz adjunta de Unidas Podemos en el Congreso de los Diputados.

Belarra ha hecho un discurso emotivo, en el que ha reconocido que le costó dormir tras algunas noches históricas del partido y ha asegurado que Podemos es “una formación política valiente” a la que “no le tiemblan las piernas frente a los poderosos”.

Echenique ha tomado el relevo para, con su habitual sorna, lanzar esta chanza: “A Ione no le tiemblan las piernas y a mí no me tiemblan las ruedas”.

Una broma que ha provocado la carcajada de los presentes, que han aplaudido el comentario.

Después ha ironizado con la cantidad de gente que había: “No sé qué hacéis aquí, si os han dicho que no se puede”.