Un 8-M con mascarilla

See Gallery

Photo gallery Los mejores vídeos y fotos del 8-M de 2021 See Gallery

A pesar de eso, en Madrid no estaban previstas las concentraciones debido a que la Delegación del Gobierno prohibió todos los actos en la calle por motivos de “salud pública”, una decisión ratificada el fin de semana por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y que no ha revocado este lunes el Tribunal Constitucional. Por eso muchos grupos han decidido salir vestidas de morado a reivindicar, empapelar Madrid con carteles o hacer otro tipo de acciones y homenajes.

No ha sido la única concentración no autorizada en la capital. Por la mañana, ha tenido lugar una concentración del Sindicato de Estudiantes y la asociación Libres y Combativas en la Puerta del Sol. Protesta en la que han irrumpido cuatro personas que han provocado un pequeño enfrentamiento con empujones, insultos y cánticos de ‘Cara al Sol’.

Sánchez ha apelado a la unidad de un movimiento feminista “en el que no sobra nadie” y ha reivindicado su lucha como la forma de avanzar hacia un futuro justo y sin privilegios. “La del feminismo es una lucha colectiva, no solo de las mujeres. Debe ser la lucha de todas y especialmente de todos; estamos hablando de derechos humanos y en esta lucha no sobra nadie, todos son bienvenidos”, ha destacado, para añadir que este batalla pone el foco en el racismo, la homofobia, la transfobia, la explotación y la opresión de género, en la pobreza estructural que sufren millones de mujeres.

También Montero ha lanzado un mensaje conciliador, después de un año de tensiones en el Gobierno de coalición, sobre todo por la ley del solo sí es sí y la ley trans. “España debe seguir siendo un referente internacional de políticas públicas feministas, debemos estar a la altura de las mujeres de nuestro país y de su movimiento feminista”, ha aseverado la ministra.

PP y Vox en su línea

Desde la oposición, el líder del PP, Pablo Casado ha intervenido en un acto del 8-M en el que ha señalado que este día se ha convertido en un “símbolo” de lo que se hizo mal en 2020. Además, ha considerado “difícil que un Gobierno dividido pueda estar unido en la causa de la defensa de las mujeres” y ha advertido de que, si se arroga la representatividad del feminismo, sería absurdo, ridículo y prepotente.

El Gobierno madrileño, por su parte, ha decidido prohibir una visita de la ministra de Igualdad a un instituto de la capital con el argumento de que no va a permitir “ningún evento de adoctrinamiento en centros educativos públicos en horario escolar”, objetivo que niegan desde Igualdad recordando que Montero fue invitada por la comisión de igualdad del centro escolar.

En solitario, Vox ha vuelto a reivindicar que el 8M sea el Día Nacional de las Víctimas del Coronavirus; mientras que la presidenta de Cs, Inés Arrimadas, ha apostado por un feminismo inclusivo y liberal frente al “negacionismo carca de Vox” y el “sectarismo desbocado” por el que apuesta Podemos.

Lejos de actos institucionales, la violencia no cesa. Dos mujeres de Valencia y La Rioja han sido este lunes agredidas por sus parejas y se encuentran hospitalizadas.