El actor Gorka Otxoa manda un mensaje a Toni Cantó y arrasa: parece una errata pero no lo es

El actor Gorka Otxoa no para de acumular ‘me gusta’ tras el mensaje que le ha mandado a Toni Cantó, de Ciudadanos, este lunes a través de Twitter.

Todo ello después de que Cantó anunciase que renuncia a su acta de diputado en las Cortes Valencianas “triste” y “cabreado” por el rumbo que ha tomado el partido dirigido por Inés Arrimadas.

En declaraciones a los periodistas en la puerta de la sede del partido en Madrid, Cantó ha explicado que abandona el cargo tras solicitar en la reunión de la dirección la dimisión de toda la cúpula de Ciudadanos, solicitud que, ha explicado, no se ha permitido que se sometiera a votación.

El actual portavoz de Ciudadanos en las Cortes Valencianas ha aprovechado para poner en valor la figura del antiguo líder Albert Rivera, que durante toda la crisis del partido tras el fracaso de la moción de censura en Murcia se ha mantenido en silencio.

Tras ello, el portavoz de Cs en el Congreso, Edmundo Bal, ha dicho sospechar que Toni Cantó acabará marchándose al PP: “blanco y en botella”, ha afirmado al criticar además que no haya presentado su dimisión dentro de la reunión.

No tiene dudas, ha reiterado, de que Cantó, que había dejado la extinta UPYD para militar en Cs, va a acabar en el PP teniendo en cuenta la operación del partido de Pablo Casado de “compra” de cargos de Ciudadanos.

Con ese panorama, Gorka Otxoa ha reaccionado en Twitter escribiendo: “Vamosssss Toni! Ya te cargaste UPyD y C’s, ahora a por el PP!!! Yes you can!! Y despuéx del PP ya sabex...”.

Obviamente, las ‘X’ de ese mensaje no son ninguna errata y quizá sí la razón del éxito del tuit, que acumula en cuatro horas más de 1.500 ‘me gusta’.