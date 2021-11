El Albondiguilla, exalcalde de Boadilla del Monte, asegura que el PP ordenó la financiación irregular de campañas

Europa Press News via Europa Press via Getty Images

Europa Press News via Europa Press via Getty Images Arturo González, el Albondiguilla, exalcalde de Boadilla del Monte.

El exalcalde de Boadilla del Monte (Madrid) Arturo González Panero, el Albondiguilla, ha confesado este martes en el juicio de la rama Gürtel en el municipio que recibió instrucciones del PP para abonar irregularmente gastos de campaña del partido con comisiones que recibían de empresas adjudicatarias.



Según sus propias palabras, había que pagar parte de esos gastos “por fuera” para no superar el límite exigido por la ley, y se abonaban no sólo los de Boadilla, sino también los de otros municipios donde no gobernaba el PP porque “no había forma de que pudieran tener una financiación irregular para esas campañas”.



Las instrucciones, de acuerdo a la declaración que ha prestado en la Audiencia Nacional, venían del partido, en concreto, del gerente regional del PP, si bien no ha sabido precisar si se trataba de Beltrán Gutiérrez, investigado en el caso Púnica.



“Se nos contaba con naturalidad en reuniones del partido”, ha señalado durante en su testimonio como acusado en el juicio por la extensión de la trama Gürtel a la localidad de Boadilla del Monte entre 2001 y 2009, años en los que se produjeron adjudicaciones irregulares y comisiones a cargos públicos del PP a cambio.