El amor, el elefante y el fin del mundo

Yo me bajé ayer de ese tren. Dejé de leer noticias y saqué un álbum de fotos de cuando Carolina y yo éramos novios, a principios de los 90. Quedé súbitamente enganchado a imágenes no vistas desde hace más de una década y toda la actualidad se desvaneció, cambié información por realidad, por una realidad histórica propia de la que se ha borrado el dolor, la inseguridad y los miedos de cuando fui tan joven, tan rabiosamente emocional. Las fotos de esa época tienen una verdad muy superior a las de ahora porque no se podía elegir. Todo es inmediato, hasta cuando posamos. Todo es como fue y no como ahora, que borramos diez fotos para quedarnos con la que queremos que los demás vean, que suele ser la que menos se parece a nosotros y más a alguien de la tele o el cine.

Entre las fotos apareció una de el Safari Park de Elche en la que la elefanta Babati me está afeitando. Suena raro pero es lo más normal del mundo. Eran nuestros primeros días juntos y yo quería impresionarla. Estábamos viendo el espectáculo de la elefanta y pidieron un voluntario. Lógicamente levanté la mano como si me la estuvieran quemando por debajo, como un muelle, como un dirigente de Vox escuchando el caralsol, como Superman deteniendo deteniendo la bala que va a matar a Lois Lane. Levanté la mano y me pusieron un mantel de hule. Babati tenía una cuchilla de madera gigante e inofensiva y una brocha gigante con la que me cubrió la cara de espuma. Luego me afeitó cuidadosamente y finalmente me escupió agua con su trompa en la cara. Salí peinado, aplaudido por decenas de niños de un colegio y me cuidé bien de no besar a Carolina, pero creo que desde ese día sabe que haría cualquier cosa para que me quisiera. Nada de esto tiene interés periodístico, estoy malgastando un espacio de visibilidad precioso, lo sé, pero no quería hablar de muertes, violaciones, catástrofes naturales, más muertes, corrupción, políticos mediocres, más muertes, dolor, guerra en Siria, más muertes. Quería hablar de mi novia y de mí, tan simple y tan aburrido.

Tal vez no estaría mal abandonar la tablet y el móvil, dejar los periódicos y buscar el álbum de fotos. Tal vez no tengamos que saber nada más, quizá haya que entender que a hay un límite en el dolor ajeno que podemos asumir como nuestro. No es egoísmo, es que no hay que sentir remordimientos por ser feliz ni hacer de nuestra vida un valle de lágrimas si hemos sido afortunados. Yo lo soy y lo he sido, aunque no sé si tanto como aquel día en que me afeitó Babati y mi chica se sintió orgullosa por ello.

