El agresor de Paul Pelosi pretendía atacar a otros políticos: "Tenemos que eliminarlos a todos"

David Wayne DePape, de 42 años, dijo a Paul Pelosi mientras estuvo en su domicilio que “todos” tenían que ser “eliminados” después de corroborar que Nancy Pelosi era la número dos en línea de sustitución para la Presidencia, detrás de la vicepresidenta Kamala Harris, según ha recogido The Washington Post, citando un documento judicial.

“No voy a quedarme aquí sin hacer nada, incluso si me cuesta la vida”

“Realmente no quería lastimarlo, pero sabes que esta fue una misión suicida. No voy a quedarme aquí sin hacer nada, incluso si me cuesta la vida... lo haría si es necesario”, ha expresado el atacante de Paul Pelosi, según el citado diario.