El barrio de Salamanca y la revuelta de los 'cayetanos'

En el barrio de Salamanca tienen todo el derecho a manifestarse, faltaría más. Y me alegro de que después de más de 80 años hayan aprendido que ese es el cauce democrático para protestar y no el golpe de Estado. Me congratulo de que hayan aprendido a hacerlo, aunque aún tengan lagunillas como creer que hay que ir con los palos de golf. Me alegro aún más de que hayan cogido cacerolas y cucharones por primera vez en su vida, aunque hayan tenido que llamar por teléfono a las sirvientas y mayordomos, esos que despidieron antes del confinamiento para ahorrarse unos eurillos, para preguntarles dónde están guardados.

Tienen todo el derecho a protestar, pero desde sus terrazas, áticos y buhardillas con vistas al Retiro, sin saltarse el confinamiento y las medidas sanitarias de seguridad, sin poner en peligro la salud de todos, sin reírse de la extenuación de los sanitarios y el personal hospitalario que lleva dos meses dejándose la vida para cuidarnos y salvarnos, sin burlarse del compromiso de reponedores, cajeras, camioneros, personal del transporte público y el resto de trabajadores que están arriesgando su salud y la de los suyos por mantener este país en pie, sin mofarse de la clase trabajadora que sigue a rajatabla las medidas desde sus pequeños pisos, con responsabilidad, civismo y patriotismo ejemplar.

Todos llevamos dos meses sin ver a nuestros familiares y amigos, sin saber cuándo llegará ese día, muchísimos ni siquiera volverán a verlos nunca, demasiados ni siquiera pudieron despedirse de quienes se fueron, muchos han perdido el trabajo o están afectados por un ERTE, y estos ricos privilegiados se permiten el lujo de apiñarse en manada en las calles como si la tragedia no fuera con ellos. Llevamos dos meses escuchando día tras día cómo utilizan a los muertos para sus fines políticos y económicos, como ya hicieran en el 11-M, jugando con el dolor, machacando con que las cifras son el doble de lo que nos cuentan, y ahora encima se permiten la osadía de aglomerarse como si estuvieran en el Starlite.