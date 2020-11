El bosque genital

Es prácticamente una manía histórica: los esfuerzos para reducir la autoridad e independencia del arte por quienes comprueban con asombro que en la rivalidad de éste con los poderes políticos y sociales no se acaba sometiendo, y se escurre siempre airoso de las modas del pensamiento y de las presiones contextuales. Estas personas, sesuda y metódicamente, encuentran extraños disfraces para ocultar su miedo a la libertad e indocilidad de la creación artística, disfraces que a la postre se revelan no solo mal entallados, sino insolventes en su aparente ecuanimidad. Guste o no, el arte siempre le ha plantado cara a la vulgaridad, incluso a aquella que es fruto del estudio y la erudición, por no hablar de la que nace simplemente de las buenas intenciones.

Siguiendo esta línea de inacabadas mascaradas, aparecía recientemente en The Economist un artículo sobre Alice Coffin, concejala parisina y activista feminista, tras haber propuesto y adoptado una actitud radical en su libro Le Génie Lesbien (Grasset, 2020), epatando con él a muchas personas amigas de llevarse las manos a la cabeza. ¿Su opción? No leer, no ver, no escuchar nada que tenga como origen a un hombre. ¿El motivo de tan dramática ruptura? Las miserias de los hombres, advierte, se introducen, moldean y someten a la mujer en toda circunstancia, así en lo general como en lo particular: los libros, las canciones, las películas, etc., son caballos proverbiales y engañosos que quieren someter la Troya que es la autonomía de cada mujer. Ahora que el ruido está hecho, ¿hay algo de valor en todo ello?

Como siempre, ante toda postura intelectual, y entendiendo aquí por postura intelectual algo tan laxo e impreciso como cualquier discurso presentado con las galas de un pensamiento estructurado, debemos preguntarnos qué sabiduría se encuentra en dicha actitud y si de verdad, al adoptar sus puntos de vista, nos ayudamos a ser mejores con nosotros mismos y con quienes nos rodean. Por lo que a mí respecta, tanto enjuiciar como aproximarse al arte desde presupuestos que le son ajenos, pretextando causas opuestas a los méritos artísticos, es una forma manifiesta de derrota del gusto, sensibilidad y pensamiento.