El capitalismo de la vigilancia y apropiación de datos

En su reciente libro The Age of Surveillance Capitalism: The Fight for the Future at the New Frontier of Power, Shoshana Zuboff plantea las consecuencias de la revolución digital en el propio capitalismo, que considera hackeado. Un libro del que hemos teñido ciertos avances en los últimos años, especialmente el artículo publicado en el Frankfurter Allgemeine Zeitung. Un debate importante en el comienzo de la cuarta revolución industrial.

El concepto de surveillance capitalism no es suyo. Lo podemos encontrar en un largo artículo de 2014, en donde se inserta como un elemento de dominación política estadounidense: Monopoly-Finance Capital, the Military-Industrial Complex, and the Digital Age, de Foster y McCheiney. Lo que sí es de esta profesora de Harvard es su aplicación a un ámbito concreto, el relativo al gran hermano con el que convivimos.

¿Qué es el capitalismo de la vigilancia y la apropiación de datos? Se podría definir como una forma de acumulación de la riqueza a través de la explotación económica de los datos captados de forma gratuita mediante la monitorización inconsciente de las personas, sus movimientos y comportamientos, tanto en el mundo físico como en el virtual.

La digitalización ha provocado un nuevo paso en la evolución del capital, paso que se ha dado cuando el capitalismo financiero sigue gozando de buena salud: es el capitalismo de la vigilancia, el practicado con nuestros datos personales por las grandes compañías tecnológicas, que siguieron la senda abierta por una de ellas: Alphabet, entonces denominada Google y que ha dado lugar a una parasitaria forma de acumulación de la riqueza.

En el año 2003 marcó la senda del actuar actual: crear perfiles de los usuarios de su buscador y, a través de ellos, generar anuncios publicitarios personalizados para cada uno de nosotros. Eso que percibimos cuando buscamos algo en Facebook, Amazon o Google, por citar las tres más activos, plataformas en las que somos cosidos a anuncios relacionados con aquello sobre lo que tenemos interés.