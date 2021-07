'El caso Wanninkhof-Carabantes' o cómo no revictimizar a Dolores Vázquez

El caso Wanninkhof-Carabantes ya está en Netflix . Un documental que reabre una herida de hace más de 21 años, cuando Rocío Wanninkhof fue asesinada. Su investigación se convirtió en uno de los casos más mediáticos de España y no hacía mucho que había concluido el juicio de Alcàsser .

El mayor reto de Balló en esta película era “no revictimizar a las víctimas” ni generar “nuevos monstruos”, aunque “por desgracia, Dolores Vázquez no es anónima, lo ha conseguido yéndose del país 18 años”.

En 1999, cuando la joven fue asesinada, “la gente estaba muy nerviosa ante este tipo de crímenes. La Costa del Sol no podía ser un lugar en el que desaparecían chicas jóvenes”, apunta la directora. Por ello, cuando dieron con Dolores Vázquez como culpable “necesitaron todo un armamento para generar una opinión pública a favor. Lo que pasó a continuación fue brutal”, añade.

“Si hubiese sido un hombre no habría existido esa deshumanización tan bestia, porque habría sido un enemigo esperado, un relato que ya conocíamos. La violencia vicaria a la que ahora sabemos poner nombre”, subraya.

La otra víctima mediática: Alicia Hornos

La directora entiende que con la única motivación de “que su dolor sirviera para reafirmar una tesis” que otros habían orquestado. Alicia Hornos era una mujer que había perdido a su hija de 18 años y a la que durante un año “nadie supo decirle qué había pasado. Una mujer vulnerable a la que le contaron una historia y a la que convencieron con argumentos de un relato que no era disparatado”, explica. Ella, apunta, necesitaba ese relato, pasar al duelo, y construyó su dolor a partir de esa historia: “Fue una agente necesaria para el circo que montaron otros”.

El silencio de Dolores Vázquez

“No tiene ninguna ganas de hablar, somos los demás los que necesitamos que hable”, analiza, aunque si lo hiciera “le quedaría poco espacio de control sobre su vida”. Al final, si es el público el que está esperando que hable es porque “somos una sociedad en la que el silencio nos hace creer que tenemos derecho a la propiedad de una intimidad. Si tú no hablas sobre tu vida, prepárate para que especulemos”. Sin embargo, toca asumir que el silencio no reafirma ninguna tesis y que “es una decisión privada que no hace culpable a nadie”.