El comentado mensaje de Echenique después de que Ana Rosa Quintana anunciase que tiene cáncer

“Empecé este programa cuando mis hijos tenían poco mas de un mes y han ocurrido muchas cosas, algunas maravillosas, la mayoría, y también disgustos porque esto es la vida”, ha comenzado diciendo Ana Rosa Quintana.

“Hoy me quiero despedir por una temporada que espero que no sea muy larga. Me han detectado un carcinoma en una mama”, ha desvelado.

La periodista ha insistido en que el carcinoma “está localizado” y “no hay metástasis”, pero ha reconocido que se tendrá que someter a un “tratamiento intenso” que la alejará durante un tiempo de los platós.

“Quiero recordaros a todas las mujeres la importancia de no dejar pasar una revisión. Si no tuviera un trabajo tan intenso y de tanto estrés probablemente podría seguir compartiendo todas las mañanas con vosotros”, ha destacado.

