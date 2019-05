El comentario de Cristina Pardo que ha dejado con esta cara a Díaz Ayuso en 'Liarla Pardo'

Una entrevista tensa en la que Díaz Ayuso ha querido evitar entrar en polémicas porque, asegura, no quiere distraerse “en el folklore”. Además, ha criticado a los medios de comunicación, a los que acusa de no tratarla como al resto de candidatos.

Pardo ha querido saber qué opinaba Ayuso sobre el ‘viaje’ al centro de su partido y las declaraciones que han hecho compañeros suyos del PP sobre este giro ideológico.

Pero no había manera. “Me preocupa que cuando un ciudadano vaya a votar no sepa lo que yo propongo porque me he distraído”, se ha limitado a contestar Díaz Ayuso. “Si me despisto en las broncas, en las cosas que no van conmigo, creo que vamos a perder todos y por eso me centro en lo importante”.

Entonces la periodista ha contraatacado: “Sabe qué pasa, Isabel, que yo soy periodista, no soy activista política y no me gusta que me digan qué es lo que tengo que preguntar”.

Comentario que no ha hecho mucha gracia a Díaz Ayuso, que ha esbozado una leve sonrisa y ha mirado hacia el cielo.