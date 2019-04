El cómico Vladimir Zelenski gana las elecciones en Ucrania

“Nunca te rindas, escucho y ahora, cuando veo los resultados de las encuestas a pie de urna son evidentes. Y es motivo para llamar a mi oponente y felicitarle”, señaló Poroshenko en la sede de su campaña electoral acompañado de su equipo y su esposa.



Indicó que “ya el próximo mes abandonaré el puesto de jefe de Estado” tras cinco años liderando el país. “Así lo decidió la mayoría de los ucranianos y percibo esta decisión. Abandonaré la oficina presidencial, pero no me voy de la política”, señaló Poroshenko, quien no reveló qué papel ejercerá dentro de un mes y solo indicó que “seguirá sirviendo al país”.



“Como uno de los líderes políticos clave de Ucrania seguiré sirviendo a Ucrania y continuaré defendiendo la integración en la Unión Europea (UE) y la OTAN, la descentralización, la seguridad y las reformas contra la corrupción”, aseguró.



El mandatario aseguró que Zelenski, de 41 años y sin experiencia política, tendrá que hacer frente a una oposición fuerte. “Quiero enfatizar que el nuevo presidente tendrá una fuerte oposición, una muy fuerte” y eso solo beneficiará al país, recalcó.



Según otros sondeos, la victoria del popular comediante aún sería más clara, ya que lograría más del 73% de los sufragios emitidos en la jornada de hoy.

Victoria en todas las regiones





Zelenski, de 41 años, habría logrado un resultado histórico, ya que ganaría en todas las regiones del país, incluido el oeste más nacionalista.



En el este rusoparlante, de donde es Zelenski originalmente, la victoria del actor sería aplastante, ya que sumaría más del 88% de los votos.



Estos resultados coinciden con los sondeos realizados durante la campaña electoral, que otorgaban a Zelenski más de dos tercios de los votos.



“Gracias a todos los ucranianos que me apoyaron. Gracias a todos los ucranianos dondequiera que estéis. Prometo que no os fallaré”, declaró Zelenski en su cuartel general tras conocerse los resultados de los sondeos.



También dio las gracias a los soldados y voluntarios que están en el frente en el revuelto este del país por “proteger Ucrania”.

Dispuesto a dialogar con Putin



Zelenski cimentó su popularidad en la popular serie de televisión El servidor del pueblo, en la que interpreta a un profesor de historia que llega a la presidencia del país.



El futuro presidente ucraniano ha prometido que pondrá fin a la guerra en el este del país entre el Ejército ucraniano y los separatistas prorrusos, que se ha cobrado ya la vida de más de 10.000 personas.



Aunque considera su enemigo al jefe del Kremlin, Vladímir Putin, se ha mostrado dispuesto a dialogar con él para lograr la paz en el Donbás.