El complemento de Letizia que ha indignado tras su estancia en Mallorca

Después de algo más de 10 días en las islas, los reyes y sus hijas han dicho adiós a las Baleares en una estancia que poco ha tenido que ver con la de años anteriores. Felipe y Letizia han seguido una rutina más parecida a la que han repetido por el resto de comunidades autónomas que a sus tradicionales vacaciones.

Durante sus días en las islas han visitado la necrópolis de Puig des Molins en Ibiza, el Museo de Fray Juníper Serra en Petra (Mallorca), el centro Naüm en Son Roca en Mallorca o la Nave des Tudons en Ciutadella (Menorca), entre otros lugares de interés.

Sin embargo, el acercamiento de Letizia a la cultura balear no ha salido del todo bien, especialmente por un complemento de su look durante su visita a Menorca. La reina lució un bolso con estampado de la tradicional tela de llengües, típica de la isla, que no ha gustado nada entre los fabricantes locales del producto.

Según recoge el Diario de Mallorca, no se trata de una bolsa producida con la original y auténtica tela de llengües, que solo se lleva a cabo en tres fábricas de Mallorca: Teixits Riera, Artesania Tèxtil Bujosa y Teixits Vicens. Y el modelo de Letizia no pertenece a ninguna de las fábricas locales, sino a Bolsas FQ.

Para los fabricantes locales, según este medio, la elección de Letizia se ha vivido como una decepción.“Es una pena porque luchar contra las copias es muy complicado”, han señalado algunos de los empresarios al Diario de Mallorca, quienes ha considerado una oportunidad perdida que la reina no tenga en cuenta cuál es la tela auténtica.