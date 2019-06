La boda de Belén Esteban obligó a Sábado Deluxe a recurrir a algunos de los colaboradores suplentes para emitir la edición de este sábado y Rosa Benito ocupó una de las plazas libres después de participar en la tertulia de Supervivientes.

Así, tuvo que adoptar el papel de entrevistadora ante Lola Herrera, actriz fundamentalmente de teatro y a la que el programa presentó como “la gran dama de la escena”.

La ganadora de Supervivientes 2011 tuvo una gran metedura de pata en su primera intervención: “Creo que es muy injusto que en este país, una gran actriz como tú, Lola Herrera, no tengas todavía un Goya, porque te lo mereces”.

“Pero si es que yo no he hecho cine... ¿Cómo me van a dar un Goya?”, cortó tajante Herrera. “Yo he hecho muy poco cine”, insistió.

Benito se excusó afirmando que ella era una “actriz muy grande en este país” y que ese mérito se tenía que reconocer. Herrera aceptó el halago pero explicó que aquello no era viable.

El despiste de Benito tuvo una gran repercusión en redes, donde se dispararon las críticas de los espectadores.