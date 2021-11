El Cuco y su madre, a juicio acusados de mentir en el caso Marta del Castillo

Francisco Javier García, el Cuco, y su madre, Rosalía García, serán juzgados entre el 26 de mayo y el 9 de junio de 2022 acusados de urdir un plan para engañar al tribunal que juzgaba la muerte de la joven sevillana Marta del Castillo en enero de 2009.



Según han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, la vista tendrá lugar en el juzgado de lo Penal número 7 de Sevilla los días 26, 27 y 31 de mayo, y 2, 7 y 9 de junio por presuntamente mentir en el juicio celebrado en 2011 contra los cuatro adultos acusados del crimen de Marta del Castillo.



Francisco Javier García, que era menor cuando murió Marta, fue condenado a dos años y once meses de internamiento en un centro por encubrir el crimen, por el que Miguel Carcaño fue condenado a 21 años de cárcel.



Un juzgado de instrucción imputó al Cuco, a su madre y a su padre, Ángel Manuel Romero, ya fallecido, por un presunto delito de falso testimonio, ya que el juez entiende que “todos ellos urdieron un plan que tenía como única finalidad engañar al tribunal acerca de lo realmente acaecido el día 24 de enero de 2009”, cuando Marta del Castillo fue asesinada.



Recuerda el magistrado que el 25 de octubre de 2011, cuando ya era mayor de edad, el Cuco prestó declaración en calidad de testigo y aseguró, “de manera falsa”, que la tarde del 24 de enero de 2009 no había estado en la casa de Miguel Carcaño, donde Marta del Castillo fue asesinada.



El Cuco declaró que ese día había estado con unos amigos “en franjas horarias distintas a las reales”, según el auto del juez Carlos Mahón, y que sobre las 23.30 horas se encontró con su padre, que había salido a tirar la basura y después subió a su casa y no salió.