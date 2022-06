“Me cuentan que el alcalde Almeida no irá al acto de entrega del título de hija predilecta de Madrid a Almudena Grandes. Si se confirma, queda claro que hay quien no da la talla, pero no por ser bajo, sino por ser mezquino”, ha escrito Benjamín prado.

De hecho, Más Madrid, PSOE y Recupera han coincido en que la “excusa” por motivos de agenda que ha dado Almeida para no participar en el homenaje a la escritora Almudena Grandes, nombrada Hija Predilecta de Madrid, no es más que “un clásico Almeida”, una actitud propia de un “alcalde cobarde” que “no está a la altura” y una “provocación”.

Maestre ha acusado a Almeida primero de “arrastrar el nombre de Almudena Grandes con una polémica inventada, falsa y que no está a la altura de la memoria de la escritora y hoy hace un ‘clásico Almeida’, huir con excusas baratas porque ni siquiera es capaz de afrontar con honestidad la verdad y decir por qué no está aquí”.

“Pero no debemos desviar el foco y ese reconocimiento no merece que nada ni nadie lo empañe. Almeida cuando dijo que Almudena Grandes no merecía este reconocimiento demostró que no está a la altura del cargo que representa. Nombrar Hija Predilecta es un acto institucional, se le nombra por todo lo que ha hecho, por su obra, no por su ideología”, ha replicado al alcalde.