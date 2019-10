El deseo de vivir (no es tan obvio)

Para estar vivo hay que desear estarlo. No es algo que resuelvan los antidepresivos, porque suben la energía, pero no cambian las ideas, por lo tanto, en cierto tipo de casos pueden llevar a que lo primero que haga alguien deprimido al estar más despierto, sea intentar matarse. Esto ya lo advirtió en 2004 la FDA respecto de ciertos antidepresivos, por eso debe monitorearse su uso.

Pero al final todo lo que se puede decir sobre uno mismo se precipita con demasiada prisa en alguna categoría o algún decir preestablecido y homogéneo. Se puede ser “un millennial”, “un bipolar”, “un poliamoroso jerárquico”, o ser un triste dato de algún cluster vendido para publicidad sin que lo sepamos. Cosas que algo le dicen al mundo, pero no a una persona; en esto sigo a Barthes: los estereotipos son el lugar del discurso donde falta el cuerpo. Quizás por eso tantos se ven tentados a saltar, porque no hay espacio para lo singular.

Si el individualismo es pensamiento en masa (aunque se tenga una vida solitaria), lo singular, por el contrario, es la relación particular de cada uno a las cosas, que no cabe en las cifras mudas del big data ni tipologías psiquiátricas o categorías posmodernas; porque no es algo que se pueda cerrar en algo codificado. Es el campo de la experiencia y del deseo. Precisamente cosas que hoy están en peligro.

Quizás la única gran pregunta que va quedando es la de la muerte. Y al no tener respuesta, hay una obsesión por vivir hasta siempre. Pero esa vida extendida que buscamos es meramente la vida biológica, porque todo indica que lo que ya no queremos es vivir con deseo. .

El deseo incomoda, porque nos arroja a lo ambiguo y a lo incierto. El deseo no cabe en la moral controladora del “hago lo que quiero”, con el cuerpo o con lo que sea. El deseo no se encuentra en esa versión de la libertad a secas, como si se tratara de usar al cuerpo, entre otras cosas, como si fuera un objeto, como si nada más importara. Se trata ante todo de decidir sobre la propia vida, que impone tomar una posición frente al destino, sin la seguridad del saber estandarizado. Que sea doloroso o no lo sea, depende, pero es existir. Mientras que cuando se rechaza el deseo y se cambia por certezas, entramos al campo de las compulsiones, o bien cuando se anestesia para no sentir, cruzamos la línea hacia lo mortífero de la depresión.