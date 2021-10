El doctor Carballo da la fecha en la que se podrán dejar las mascarillas: quizá no cuando crees

España progresa adecuadamente en la pandemia. El país está desde este jueves en riesgo bajo de transmisión de coronavirus, por primera vez desde finales de julio de 2020, con una incidencia acumulada de 48,9 casos por cada 100.000 habitantes en 14 días.

Los expertos, en cualquier caso, siguen llamando a mantener la calma y la prudencia. Y entre ellos está el popular médico César Carballo, conocido por sus apariciones en numerosos programas de televisión como El Programa de Ana Rosa o La Sexta Noche.

En una entrevista en Más Vale Tarde, el experto ha reclamado “estrategias asiáticas de detección de casos”, algo que a su juicio no ha existido hasta ahora. “Ahora sí podemos tenerlas porque estas incidencias tan bajas nos permiten ser muy enérgicos, muy virulentos a la hora de encontrar casos”, ha asegurado.

En su opinión, eso se puede conseguir con “estrategias de test mucho más baratas” y manteniendo la precaución porque ahora llegan otros virus como la gripe, que el año pasado tuvo unas incidencias muy bajas.

Preguntado sobre si hay que quitarse la mascarilla ya del todo o todavía no, Carballo, que siempre ha sido muy precavido durante la pandemia, no ha dado una fecha demasiado lejana: “Yo esperaría, por lo menos hasta después de Navidades y ver qué gripe o si hay nueva variante o no. Esperaría”.

España ha llegado a esta situación esperanzadora gracias a la campaña de vacunación (77,6 % de la población ya cuenta con la pauta completa) y a las restricciones impuestas por las comunidades, así como a las medidas de protección individual de los últimos meses.

Según la actualización de datos del Ministerio de Sanidad de este jueves, la pandemia suma 1.807 nuevos positivos desde ayer, con lo que la cifra total de contagios se eleva a 4.971.310, y a 86.701 la de fallecidos, con 23 muertes más.