El doctor César Carballo estalla y hace la pregunta más dura e incómoda

El médico de urgencias del Hospital Ramón y Cajal de Madrid César Carballo es uno de los más conocidos del panorama nacional. Desde que estallara la pandemia, es un fijo en los programas de Informe Covid, El Programa de AR y laSexta Noche. Se ha convertido en uno de los expertos referencia para mucha gente.

Este jueves, el doctor ha estado con Ana Rosa Quintana en Telecinco y ha contado cómo está viendo la situación de la pandemia.

“Las cosas se van complicando, cada vez nos quedan menos camas. Las de UCI médica están al 120% y no al 40%. Para estar a esa cifra tenemos que sacar camas de de UCI de otros sitios, de quirófanos, de coronarias y de otros lados que no son camas de UCI médicas, esas hace mucho tiempo que se agotaron”, ha descrito un preocupado César Carballo, que ha destacado que el problema es que hay muchísimas operaciones que no se están pudiendo hacer.

El doctor ha contestado tanto al todavía ministro de Sanidad, Salvador Illa, y al director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón.

Al candidato socialista en las próximas elecciones catalanas le ha recordado que ya dijo que se derrotó a la segunda ola cuando no fue así: “Se derrotó con 150 o 200 de incidencia y 7000 casos diarios. Tenemos un gran problema de gestión y habría que preguntarle si es un fracaso de la gestión o es algo normal. Para mí es un fracaso absoluto”.

Con Fernando Simón también ha sido muy crítico y ha incidido en que se tendría que ir de su puesto, ya que, ha comentado, no es capaz de preparar a España para lo que pueda pasar: “No prepara al país y está para eso. No puedes decir que estamos en el pico de la tercera ola, ¡si no lo sabemos! ¿Cómo puede salir a decir eso sin tener datos? Y no es la primera vez”.