El duelo tras la ruptura afectiva y el kintsugi

Aceptar que se ha roto

Permitir la respuesta emocional

No todo debe ser angustia. El optimismo y el humor son recursos muy preciados y debemos utilizarlos. Eso sí, no es el momento para imponernos preceptos baratos y positivos. La ruptura es complicada y debemos confrontarla, en ese proceso debemos dejar espacio para sentir miedo, rabia o frustración. Obsesionarnos con mantener una actitud positiva puede traer sentimientos de culpa o vergüenza ante el inevitable malestar.

Revisar las piezas

Juntar y reconstruir

Esperar y transformar

Podemos apelar a la resiliencia en lo afectivo, sería una cualidad que facilitaría el proceso de recuperación y crecimiento tras la pérdida. No obstante, el sufrimiento no garantiza sabiduría y lo que no mata no siempre hace más fuerte. El dolor per se no es sinónimo de desarrollo personal.