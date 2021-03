El duro mensaje de Xuxa para concienciar de la covid-19: "Yo maté a mi madre"

AFP via AFP via Getty Images

La cantante brasileña Xuxa en un concierto en 2007.

“Estamos en el peor momento de la pandemia de covid-19. Los hospitales están llenos. No hay más médicos. Ya no hay forma de abrir camas. El dinero ya no es una solución. Nuestra única salida al colapso actual es convencer, educar y concienciar a la población para que se tome este momento en serio. Hay que combatir la banalización, el negacionismo y el abandono”, recalcó en su vídeo.

“Quédese en casa, evite salir, use siempre una mascarilla, siga las reglas. Ahora es un esfuerzo para nosotros salir de esto mientras no llegue la vacuna”, sentenció.

Pero estas no fueron las únicas declaraciones sobre el virus con las que la cantante de éxitos infantiles como Ilarié ha dado que hablar. También compartió otras imágenes en las que se atrevió a hablar de la posibilidad de probar vacunas en los presos brasileños.

“Tengo un pensamiento que puede parecer muy malo para alguna gente, que puede parecer inhumano. En mi opinión, creo que hay mucha gente que ha hecho muchas cosas malas, que están ahí, pagando sus errores para siempre en la cárcel, y que podrían ayudar en estos casos, para experimentos, ¿sabes? Creo que, al menos, servirían para algo”, empezó diciendo.

Para la cantante infantil, los presos podrían “servir para salvar vidas” ya que van “a morir allí”.

“Ahora vendrán los defensores de los derechos humanos y dirán que no, que con ellos no se pueden utilizar. Pero si ya está probado que son personas que van a vivir 60 años en prisión, 50 años en prisión, y van a morir allí, yo creo que podrían usar un poco de su vida para ayudar a algunas personas, probando medicinas y vacunas, probando todo para ver si funcionan. Esa es mi opinión”, señaló.

Estas palabras le han costado numerosas críticas en redes sociales donde empezaron a circular entre las tendencias en Brasil los términos Xu Xu Klan y Xuxa Menenghele, en referencia al médico nazi Josef Mengele. Horas después de estos comentarios, la cantante compartió otro vídeo pidiendo disculpas.

“Estoy aquí para disculparme con todos ustedes. No utilicé las palabras adecuadas”, señaló. “Quería hablar sobre muchos temas y no alejarme del asunto de los animales, del maltrato, de la gente que maltrata vidas. Pero hice lo mismo. Yo también juzgué, también maltraté y también utilicé palabras que no debí haber usado, así que aquí estoy para disculparme”, apuntó.