El duro ultimátum de Kiko Rivera a su madre: "Tienes 24 horas"

Rivera fue de lo más duro a la hora de comunicar su decisión mandándole un ultimátum a su madre. “El miércoles pasado fui a firmar para revocar los poderes que le di a mi tío Agustín y a mi madre. Podían hacer lo que les diese la gana. Hoy que estoy aquí sentado, para todos los que me estén viendo, me comentan mis abogados que la mayoría de sus problemas deben estar prescritos”, empezó diciendo.

Tras este mensaje, Rivera también acusó a su madre de tener un elevado tren de vida y se sorprendió a la hora de hablar de su patrimonio.

“Si han pedido 1,2 millones me van a tener que decir dónde está ese dinero. No sé la cantidad exacta. Personalmente, con todo el dinero que ha ganado, sin vicios, sin salir, no le ha dado tiempo a gastar todo el dineral que ha gastado, y dentro de eso también se ha gastado el mío. No sé si tiene dinero fuera, lo único que sé es que algo debe de tener esa mujer”, declaró.

Estas declaraciones se suman a las que ya hizo Rivera la pasada semana a la revista Lecturas. Según las palabras del DJ, Isabel Pantoja le debe cerca de tres millones de euros. Tal y como contó entonces, Rivera firmó una hipoteca de 1,2 millones —de la que la cantante lleva 15 meses sin pagar la letra en perjuicio de su hijo— con su parte de Cantora, con el objetivo de ayudar a su madre a salir de prisión.