El ejercicio no es lo que te contaron

El ejercicio físico nos beneficia por razones ligeramente distintas a las que nos han contado. No hemos nacido ni evolucionados para hacer ejercicio o practicar deportes; nos han contado todo tipo de relatos idealizados y medias verdades sobre la actividad física, desde la insólita capacidad atlética de los tarahumara a los problemas supuestamente derivados del esfuerzo físico (la artrosis de los corredores, por ejemplo), pasando por la necesidad de dormir exactamente ocho horas al día.

Mi hermano ha estudiado Educación Física y no creo que haya tenido la oportunidad de leer un libro tan perspicaz y contraintuitivo como el suyo. Nos habla del ejercicio en un contexto histórico que va desde los cazadores-recolectores a algunas tribus actuales. ¿Estamos ante un cambio de paradigma que no tiene tanto en cuenta los estudios epidemiológicos, como los hallazgos de la antropología?

Bueno, necesitamos repensar el ejercicio físico, porque la medicalización y la mercantilización actual del ejercicio no funcionan. En países como España y Estados Unidos tenemos una visión muy limitada de lo que es normal porque no se ha tenido en cuenta lo que se aprende de la evolución y la antropología. La biología evolutiva es necesaria para comprender por qué nuestra biología es como es (o por qué la actividad física es saludable), y la antropología nos ayuda a entender por qué nos comportamos del modo en que lo hacemos.

Me parece genial que algunas personas presten atención al ejercicio físico, y eso incluye a un pequeño porcentaje de gente que practica deportes extremos como el triatlón. Hay muchas razones para explicar esta tendencia, pero una es que las personas con educación y oportunidades son cada vez más conscientes de que el estilo de vida sedentario es un problema.

En honor a la verdad, esos deportes extremos son algunas veces una forma de “exhibicionismo ético” y los deportistas pueden ser desagradables con quienes simplemente luchan por hacer algo de ejercicio. Por desgracia, la mayoría de la gente no tiene la oportunidad de intentar pruebas tan duras y si alguien no está en forma o tiene sobrepeso, será muy difícil que las termine.

Necesitamos ayudar a todo el mundo. Eso significa que algo de ejercicio siempre es mejor que ninguno. No hay que hacer maratones para conseguir los beneficios del ejercicio.

El sexo es un tipo de actividad física, claro, aunque yo no lo llamaría ejercicio. Por otro lado, buena parte de la actividad física asociada al cuidado de los hijos es de lo más corriente. Desde una perspectiva evolucionista, es normal cargar con los críos, por no mencionar jugar con ellos o que se hagan largas caminatas juntos.

He sido nadador, así que tengo que preguntarle por la natación desde un punto de vista evolutivo. Doy por sentado que la hipótesis del simio acuático es falsa.

Esa hipótesis (muchos aspectos de la anatomía y la fisiología humanas habrían evolucionado como una adaptación a la natación) es realmente estúpida. Sin embargo, nadar es una magnífica manera de hacer ejercicio, siempre y cuando no haya cocodrilos cerca. Algunos humanos han aprendido a nadar muy bien, pero como especie no somos muy allá. No tienes más que ver cómo nada una foca o un castor para darte cuenta de que, comparados con los mamíferos adaptados al agua, incluso los mejores nadadores humanos lo hacen regular.