El enfado de la presidenta de la Asamblea de Madrid que revela un micro abierto: "Se han acabado los invitados"

“Se acabaron los invitados, eh, se han acabado los invitados, no digo más”, se ha escuchado en ese momento en un tono más bajo, la presidenta se estaba dirigiendo a otros miembros de la Mesa, pero las cámaras de televisión que siguen la sesión no lo han mostrado.

Además, un grupo ha seguido desde la tribuna pública la proposición no de ley presentada por los grupos de la oposición de la Asamblea de Madrid (Más Madrid, PSOE, Vox y Unidas Podemos), que ha exigido este jueves en el Pleno soluciones para los problemas derivados de la ampliación de la Línea 7B. Y un micrófono abierto ha mostrado el enfado de la presidenta de la Asamblea de Madrid, Eugenia Carballedo , por las reivindicaciones de estos vecinos.

“Señorías por favor, las personas que están en la tribuna tienen que abstenerse de hacer cualquier muestra”, ha continuado Carballedo, que no ha podido retomar el pleno hasta pasado más de un minuto, tiempo durante el que han continuado los aplausos y los invitados han sido desalojado de la tribuna.

Finalmente, la presidenta ha continuado y ha recordado que los invitados en la tribuna “tienen la obligación, el deber reglamentarios de abstenerse a hacer cualquier tipo de gesto o muestra de aceptación, aprobación o rechazo. Eso es un deber reglamentario”, ha insistido.

“Si no somos capaces de respetar a las personas de tribuna y alentarles a que no cumplan su deber reglamentario tendremos que tomar alguna decisión, que no les va a gustar, respecto a los invitados de esta Cámara. Queda dicho”, ha advertido Carballedo.