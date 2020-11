El error de que los políticos hablen de ‘salvar’ las Navidades

— “Tenemos que llegar a Navidad con una incidencia acumulada de 25 casos positivos por cada 100.000. Ese es el reto, ambicioso, pero si somos capaces de llegar a esos niveles habremos salvado la campaña de Navidad y la salud”.

— “Si este mes de noviembre todos respetamos las nuevas normas lograremos mantener la curva de contagios bajo control, conseguiremos suavizar las restricciones y podremos afrontar diciembre y, esperamos, las fiestas navideñas, con más serenidad”.

— “Si de aquí a 15 días manejamos mejor la situación, podremos reevaluar las cosas y llegar a abrir algunos comercios, sobre todo en este período tan especial antes de las navidades”.

Las tres declaraciones están hechas por líderes políticos europeos, en plena segunda ola de coronavirus y a sólo dos meses de las navidades. La primera la pronunció Ignacio Aguado, vicepresidente de la Comunidad de Madrid, en una entrevista con El País. La segunda Giuseppe Conte, primer ministro italiano. La tercera el presidente francés, Emmanuel Macron, cuando anunció el confinamiento general del país hace unos días. Esa misma semana, en el Congreso de los Diputados de España, el líder de la oposición, Pablo Casado, pedía no alargar el estado de alarma más de ocho semanas para “salvar la campaña de Navidad”.

“Es un disparate”

La mayoría de epidemiólogos consultados por El HuffPost no sólo están en desacuerdo con estas declaraciones, sino que las califican de despropósito. Por un lado, los datos de coronavirus en España no invitan ahora al optimismo, con más de 20.000 contagios y un centenar de muertes a diario; por otro, la idea de juntar a 20 personas de distintas generaciones y procedencias a comer y beber durante horas no se contempla como la mejor opción a dos meses vista, por mucho que las cifras mejoren; por último, algunos expertos sostienen que el argumento navideño no es otra cosa que una distracción. Si ahora se empeñan en ‘salvar la campaña’, ocurrirá como cuando en verano se buscó precisamente eso, y llegaron los rebrotes.

“Es un disparate; ahora mismo no estamos en esas, y están confundiendo la agenda”, critica Ildefonso Hernández, catedrático de Salud Pública y portavoz de la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (SESPAS). “Si quieren que haya una buena economía, tienen que hacer un buen plan de salud pública para conseguir que cuando bajemos los contagios, no rebotemos de nuevo. Si ahora estamos rebotando es porque en su momento no se hizo una inversión adecuada en salud pública y atención primaria. Ahora no nos queda más remedio que lidiar con la pandemia”, dice.