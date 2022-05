El escrito que una persona mayor dio a un médico y que congela el corazón: "Habla por sí solo"

“Doctor, estoy sufriendo física y mentalmente. No me funciona bien nada. Caminando me canso rápido, se me engancha el riñón derecho, las cervicales mal y si muevo el cuello pierdo el andar recto. No tengo ilusión de vida, no tengo mujer ni hijos ni dinero para ir a una residencia. Me parece que tengo neuralgia. Solo pienso en morir sin sufrir para descansar y no dar trabajo ni asco”, se puede leer en el texto que le ha entregado.