El motivo por el que una refugiada del Aquarius huyó de Libia que deja a Gonzo sin palabras

“Me quitaron a mi hija, mis pertenencias. Después acabé en Trípoli, la capital de Libia, y allí sufrí acoso sexual. Así que no tuve otra opción, me recompuse y me armé de valor para salir de ese lugar”. Emily Sini, nigeriana de 41 años, vino a España hace un año a bordo del barco Aquarius.

“En la mentalidad de África, si tu pierdes a tu marido, la mujer es responsable de su muerte. Así que me quitaron a mi hija, mis pertenencias”, ha rememorado con muchísimo dolor. “Después de eso acabé en Trípoli, la capital de Libia. Allí sufrí acoso sexual, así que no tuve otra opción, me recompuse. Me armé de valor para salir de ese lugar, me dieron el contacto de alguien que se dedicaba al negocio de sacar a la gente de Libia. Me tenía que ir, nadie me dijo que ese viaje iba a ser desesperado”, reflexiona.

Tras dar sus testimonios, Gonzo les ha preguntado por la experiencia a bordo del Aquarius y por cómo se sintieron cuando se enteraron de que ningún país les quería recibir. “El agua empezó a entrar en el bote, un helicóptero nos vio y se comunicó con el Aquarius. No olvidaré ese momento en mi vida, éramos 600 personas en un barco”, apunta Mok Kamara, un joven de 25 años de Sierra Leona.

“Entonces vino el bote de Salvamento y nos dijeron que ningún país se haría cargo de nosotros, que ‘lo mejor’ era que nos devolvieran a Libia, así que yo le dije al capitán ’prefiero tirarme al agua que volver a Libia’”, recuerda Emily.

En ese punto, la mujer ha recordado que el capitán se asustó: ”¿Qué estás diciendo?”, le preguntó, a lo que Sini respondió que prefería quedarse en ese bote antes que regresar a Libia.

“Pedro Sánchez nos prometió, cuando nos aceptó, que nos iba a dar documentos. Pero sólo tenemos la tarjeta de Europa y no tenemos ni estatus de refugiado”, han explicado ambos a Gonzo, antes de estremecerse al pensar que les puedan deportar si la situación continúa así.

“Rogamos, después de un año, que el gobierno siga con el proceso de asilo”, han solicitado.