Al día siguiente de aparecer Rigano en el programa de Carlson, Trump mencionó el medicamento por primera vez en una sesión informativa y, a lo largo de los días siguientes, lo siguió impulsando. Se consideró a sí mismo un “gran fan” de la hidroxicloroquina y pregonó que podía ser un medicamento “revolucionario”, pese a que el doctor Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos (NIAID), pidiera cautela por las pruebas anecdóticas que existen en torno a su eficacia.

Aunque Rigano y Todaro fueron quienes introdujeron la idea de la hidroxicloroquina en la mente de Trump, el medicamento ya estaba siendo estudiado antes de que estos realizaran las declaraciones sobre su gran eficacia que atrajeron la atención de la gente. Es cierto que hay ensayos clínicos en marcha sobre la hidroxicloroquina, pero su eficacia no está clara y no hay pruebas para que se hable de ella como la “cura”. Un estudio reciente realizado por Veterans Affairs y otros investigadores académicos que aún está pendiente de revisión ha asociado el uso de este medicamento a una mayor tasa de letalidad por coronavirus que entre los pacientes que no fueron tratados con el medicamento, lo que ha suscitado inquietud por su uso y ha provocado quejas de grupos defensores de veteranos. Otro estudio publicado esta semana en la revista académica Journal of the American Medical Association ha descubierto que los pacientes tratados en Nueva York con hidroxicloroquina no mostraron ninguna mejoría con respecto a los demás pacientes. Hay otra investigación que trata de averiguar si su uso en etapas tempranas de la infección es efectivo.