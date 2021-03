El feminismo no se detiene

Estamos ante un 8 de marzo extraño y diferente, como lo ha sido todo en este año. Sin poder salir a la calle, como hacemos siempre, sin poder demostrar que seguimos ahí y con las mismas ganas, o más, de cambiarlo todo. Decía el otro día una amiga que habría que ver cuánto de los desacuerdos que a veces parecen separarnos tiene que ver con no poder vernos, con no poder discutir cara a cara, reírnos, irnos de cañas después de las reuniones; porque la militancia se hace en común y eso lleva más de un año detenido.

Pero no se ha detenido la desigualdad que sufrimos por ser mujeres. Lo que no se ha detenido son las agresiones, los asesinatos, las discriminaciones en todos los ámbitos de nuestra vida. No se ha detenido un sistema económico que nos pasa por encima como un rodillo, haciendo la vida de la mayoría de las mujeres invivible. Y la pandemia no ha hecho sino hacer el rodillo más pesado aún.