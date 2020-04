El fenómeno Ester Expósito: mucho más que la española más seguida en Instagram

Ester Expósito se convirtió este martes 14 de abril en la española más seguida en Instagram, lo que ha provocado que las búsquedas sobre ella en Google se hayan disparado en los últimos días . Aunque reducir su rol simplemente a influencer no sería justo. No es una influencer, es una actriz con influencia. Eso sí, en esta red social la protagonista de Élite ha desbancado a Úrsula Corberó. Quién lo iba a decir: 19,2 millones de seguidores frente a 17,3.

“Ahora puede ser así y en dos días puedo no tener trabajo. Me da miedo ser sólo una actriz que ha hecho una serie de éxito, que me estén prejuzgando o piensen que he tenido las cosas fáciles por ser joven”, explicaba a El HuffPost durante la promoción de la serie de Netflix. El miedo es libre, pero los datos no mienten. El interés que genera se ha disparado.