El futuro del restaurante Tigris, en el aire: esta es su situación tras el paso de Chicote

Alberto Chicote se ha estrenado por primera vez con un kebab. El popular cocinero y presentador de Pesadilla en la cocina (laSexta) se ha desplazado al restaurante y tetería Tigris, situada en las afueras de Alcorcón, para intentar remontar el vuelo.

El chef ha tenido que lidiar con el carácter de Karim, el dueño del local, que llevaba un tiempo intentando deshacerse del negocio, abierto hace ya más de 17 años. Dos años después de su grabación, en enero del 2018, el establecimiento sigue abierto y mantiene más o menos la clientela de la etapa previa al paso de Chicote.

“Los primeros días sí vino bastante más gente, pero luego fue disminuyendo poco a poco y ahora es más o menos la de siempre. Esto está en un barrio y tampoco es Madrid como para que venga muchísima más clientela. A ver en los próximos días si con la emisión vuelve a haber otro tirón”, retrata a El HuffPost Ana Campaña, la dueña del negocio.

Asegura que decidieron contactar con el programa fundamentalmente para “dar visibilidad y publicidad”. “Al principio no estaba muy preparada. Te da un poco de caña y hay momentos que no sabes si estás rodando o no y te pierdes, pero con él estuvo bien, no tuvimos ningún problema”, recuerda mientras echa la vista atrás.

Otro objetivo por el que decidieron lanzarse fue el de ver si podían vincular de alguna forma la planta de abajo con la de arriba, algo que no consiguieron del todo.

Campaña afirma que el programa le comentó que la planta de abajo estaba muy bien, así que se centraron en reformar solamente la de arriba: “Han aprovechado las mesas que tenían, han puesto el tablero, lámparas, un mural. Hicieron fundamentalmente un cambio en la decoración”.