El Gobierno retrasa a 2022 la vuelta de la Ley de Vivienda al Consejo de Ministros

Cristina Arias via Getty Images Anuncio de alquiler en Madrid

Frenazo a la Ley de Vivienda. El anteproyecto no regresará al Consejo de Ministros hasta 2022 y no será punto del día en la última cita del año, prevista para el martes 28 de diciembre. De este modo, no se cumplirá con la previsión de la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez.

Fuentes de su Ministerio han confirmado a Europa Press que la normativa no se someterá a debate a la espera de que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) emita su informe preceptivo al respecto. Las mismas voces explican que desconocen la fecha del pronunciamiento del CGPJ, pero sostienen que no debería tardar.

Esto ralentiza algo el camino del nuevo texto, cuya aprobación parlamentaria definitiva no se espera hasta el segundo semestre de 2022.

El texto se aprobó inicialmente en el Consejo de Ministros del pasado 26 de octubre en primera lectura, de donde pasó al periodo de información pública. Se trata, desde entonces, de la primera ley estatal que en España desarrolla el derecho a la vivienda.

Este acuerdo fue clave para que el Gobierno de coalición salvase los Presupuestos Generales del Estado. La nueva Ley de Vivienda era una exigencia de Unidas Podemos al PSOE para dar su ‘sí’ a las cuentas, como explicó Ione Belarra en una entrevista a El HuffPost: “Para que haya acuerdo de presupuestos con el PSOE tiene que haberlo en vivienda, es ineludible”, decía en octubre la líder morada y ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, días antes del acuerdo definitivo.

Entre sus puntos, se recoge la regulación del precio del alquiler en zonas de mercado tensionadas, bonificaciones para incentivar que pequeños propietarios bajen las rentas a los inquilinos y medidas para fomentar el parque público de vivienda, entre otras medidas.