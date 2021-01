El Hospital Enfermera Isabel Zendal no hay quien se lo coma

Este trabajador de la construcción estuvo casi una semana hospitalizado en el Zendal. “La evolución ha sido buena. No tenía la neumonía bilateral muy marcada y con los cuidados constantes de los sanitarios me he recuperado rápido y bien. Pero insisto en que la comida es lo que más me ha incomodado”, zanja. La alimentación en el hospital de pandemias, el calco de Ifema al lado de Ifema, se hizo en viral en redes gracias a usuarias como @Tati_Denal.

Entre los sanitarios la sensación va por barrios. Una enfermera que cruza, ensimismada, la explanada que lleva a la puerta principal se topa con el muro que suponen los vigilantes de seguridad. Porque el Zendal no es un hospital como los demás. El paso está prohibido a quien no esté enfermo o tenga placa de empleado por alto riesgo de contagio.

“Los guisantes famosos fueron como la carta de bienvenida. Según llegó, le instalaron, le llevaron la comida y dijo: ‘Ay, dios, pero qué es esto’. No quería ir allí y le pusieron esa comida. Se preguntó si querían matarle. Y el vídeo surgió porque lo envió él a la familia con un ‘mirad lo que me han puesto’. Claro, me indigné tanto que dije hasta aquí hemos llegado. La gente tiene que saber esto. Y lo puse en redes, porque él ni tiene Twitter: pasa de esas cosas de redes”, cuenta @Tati_Denal.

Esta madrileña, que prefiere no dar su nombre por temor a un linchamiento mediático, lamenta la situación en que se encuentra su marido, técnico de laboratorio de 36 años, quien evoluciona bien de la covid-19. Llegó al Zendal ocho horas después de que el médico le explicara en su centro de referencia, el Hospital 12 de Octubre, que los pacientes leves como él tenían que ser derivados a Valdebebas. El problema es que pasó la noche en urgencias porque no había ambulancias disponibles para recorrer los 26 kilómetros que separan el Zendal del 12 de Octubre con un infectado leve de coronavirus.

Y la trabajadora saca el salvoconducto que le permite entrar a un milagro de la ingeniería que ha costado 100 millones de euros, el doble de lo previsto en un principio, y que ella misma define escuetamente como “un caos” antes de perderse en el trasiego de enfermos y compañeros. Pero no todo son malas caras. Una doctora con prisa zanja en el mismo lugar: “Mi hospital me parece maravilloso. No tengo nada malo que decir de él. Los periodistas sois quienes lo ponéis a parir”.

Hasta el Enfermera Isabel Zendal, no obstante, se acercan sanitarios de otros hospitales de la Comunidad de Madrid para comprobar en primera persona cómo se atiende a los enfermos. “Funciona bien. Está bien dotado. Y puede mejorar, claro, como todo en la vida”, explica una enfermera. La Comunidad de Madrid ordenó no volver a contratar a ningún profesional que rechace ir al Zendal. De modo que es comprensible el interés de quienes aún no trabajan allí pero pueden terminar haciéndolo.

“Lo que me parece flipante son los sobrecostes que ha habido para lo que luego te encuentras. Mi marido, por ejemplo, está teniendo problemas de migrañas. Y resulta que apenas hay luz natural. Están con focos desde las 8 de la mañana hasta la 01.30 de la noche. Y lo primero que pidió fue un antifaz para dormir. No hay interruptores y las enfermeras tienen que llamar a mantenimiento para que bajen los plomos y apagar la luz, pero si haces eso dejas a oscuras el baño. Y ya me dirás si alguien tiene que ir a mear a las 3 de la mañana… tiene que ir con linterna. La prioridad debería haber sido contratar más sanitarios y darles más recursos. Pero bueno, que si hace falta un hospital se hace”, cuenta @Tati_Denal.

“A mi marido el hospital le parece un Ifema. Dice que para eso podían haber dejado Ifema. Eso sí, se quita el sombrero por los profesionales, porque dice que no dan a basto y cuando llegan no saben ni dónde están las cosas. Yo le pregunto por el médico y me dice: ‘Si hay 4 para 400 personas. Pasan, toman nota y si no hay nada raro no pasan otra vez’. Me hace mucha gracia cuando dicen que se hacen bulos desde dentro. ¿Alguien piensa que un enfermo está pensando en eso? Los familiares estamos en intentar enterarnos de cómo están”.

F. Pérez tuvo un amigo ingresado en el Zendal. Y su estancia en el hospital del momento en España se convirtió en un asunto de primer orden para los suyos: “Dice que tuvo buena atención. Incluso cuando le dieron el alta le ofrecieron hablar con el director por si tenía observaciones que hacer. Pero se quejó mucho del ruido que provocan las máquinas que hacen circular el aire día y noche; de la falta de intimidad, pues no había cortinas entre los pacientes y de que solo hubiera 2 baños para 41 camas. También de la comida: decía que era la típica de hospital”.

“Yo busqué un teléfono al que llamar para preguntar en caso de que pasaran muchas horas y no supiera nada de mi marido. Pero no hay teléfono si buscas en Google. Es más, cuando hemos puesto la reclamación en Sanidad, en la web cuando vas a rellenar el formulario tienes que elegir el centro al que quieres reclamar, pero el Zendal no aparece ni en la lista. Tienes que marcar otros y luego escribirlo”, lamenta @Tati_Denal.