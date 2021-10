El Juego del Federal

(¡Atención, spoiler! No siga leyendo esta columna si no sabe aún quién es el secretario general del PSOE elegido en el 40 Congreso Federal del partido)



No lo entiendo. Algo muy raro le está pasando a mi televisor. Puse las noticias para ver imágenes del Congreso socialista de este fin de semana y aparecieron en la pantalla algunas de las figuras más relevantes del PSOE saludándose sonrientes, entrando en grupitos a la sede de la reunión, haciendo declaraciones amables a los periodistas. Pero todos vestían igual: llevaban un extraño chandal verde con un número cosido en la pechera. Adriana Lastra era la 034. Grande-Marlaska, el 298. Alguien llevaba el 412 impreso en la espalda. Se dió la vuelta: era Emiliano García-Page. Marta se sentó a mi lado en el sofá. ”¿Qué estás viendo? ¿El juego del calamar?”. No supe qué contestar.