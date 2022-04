El juez Bosch deja claro lo que nos cuestan los "pelotazos de una simple llamada"

El juez ha señalado que hay una regla básica, “a precio de mercado no puede haber corrupción, para que haya corrupción tiene que haber sobrecostes, a veces desmedidos”. Por ello, el juez se ha preguntado por qué la Administración Pública, pudiendo contratar a precio de mercado, “tiene que pagar muy por encima”. “Esto no tiene sentido”, ha sentenciado. “La Administración Pública no tiene por qué regalar el dinero a nadie”.