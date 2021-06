El juez de Kitchen apunta a una implicación "directa" de Francisco Martínez en la trama

Europa Press via Getty Images El ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, el pasado 1 de junio en el Congreso.

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón ha señalado en su último auto sobre el caso Kitchen que el ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez tuvo una implicación “directa” en la trama presuntamente montada con recursos del Ministerio de Interior para espiar al ex tesorero del PP Luis Bárcenas.

En el auto conocido este miércoles, en el que imputa a la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal y a su marido, Ignacio López del Hierro, por su rol en la trama el titular del Juzgado de Instrucción Número 6 de la Audiencia Nacional fija también su atención en el papel que habría desempeñado Martínez.

García Castellón desliza que el final del tiempo de instrucción de la causa está cerca de terminar: “En este momento, una vez oídas las declaraciones que se han entendido necesarias para avanzar en el esclarecimiento de los hechos, y estudiada la documentación que se ha ido recibiendo, la pieza se vislumbra con la madurez necesaria para encarrilar la fase preparatoria”.

El avance de la investigación judicial, indica el magistrado, “ha permitido conocer aspectos clave de la trama, como la captación de Sergio Ríos, chófer de Bárcenas; los pagos efectuados a este a cambio de su colaboración” para espiar al ex tesorero; “el círculo de policías implicados, bajo la dirección del ex Director Adjunto Operativo Eugenio Pino; o la implicación del ex secretario de Estado de Seguridad y del ex ministro de Interior en ese momento”, Jorge Fernández Díaz.