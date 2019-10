El maltrato a ciegas: cuando el enemigo es invisible

Hace unos días alguien le comentó a una de mis amigas que para ella “debía ser complicado tener esposo debido a lo exigente de su trabajo”. Además agregó: “¿Qué hombre toleraría eso?”, refiriéndose al esfuerzo que requiere su profesión de periodista. Como si el trabajo de una mujer — o su desempeño como profesional — dependiera únicamente de su capacidad para satisfacer a su pareja o incluso, de hacerse atractiva para un hombre. Una interpretación sobre el talento de la mujer basada en su capacidad para complacer una imagen tradicional sobre ella. No obstante, no se trata de una percepción aislada y mucho menos, minoritaria. Lo cierto, es que todos hemos escuchado frases parecidas alguna vez. “Los hombres son para la calle y las mujeres, para la casa”, “esa falda te hace ver como una puta”, “los hombres no lloran”, “una mujer nunca debe hacerse la fácil”. Con preocupante frecuencia, forman parte de nuestra forma de comprendernos como individuos y, sobre todo, como parte de ese binomio fundamental de género que se impone desde múltiples puntos de vista. Mensajes sutiles que componen nuestro imaginario colectivo y condicionan cómo nos relacionamos y comprendemos unos a otros. Sin embargo, no se trata sólo de ideas al azar, sino de ataques insistentes no sólo hacia esa percepción sobre quiénes somos sino hacia algo mucho más complejo: la manera en la que asumimos nuestro rol de género.

Dicho así, parece incluso exagerado. ¿Qué daño puede hacer un montón de frases que heredamos por tradición, que repetimos por costumbre e ignoramos con facilidad? Pienso en lo anterior mientras alguien que conozco intenta explicarme el motivo por el cual, según su opinión, las mujeres no deberían tener automóviles. No bromeo: dedica casi veinte minutos a detallarme todas las buenas razones por las cuales la mecánica automotriz, las normas de tráfico y otras ideas relacionadas con el tema, no son en absoluto temas femeninos o que puedan interesar a las mujeres. Escucho todo, entre divertida, alarmada y finalmente preocupada.

— En otras palabras, ¿una mujer no debería conducir por ningún motivo? — le pregunto cuando la perorata se agota. Me dedica una genuina mirada de sorpresa.

— No digo eso. Sólo que es mejor hacerse la vida más sencilla: ¿Para qué aprender todo eso, exponerse a todo tipo de peligros e incomodidades si pueden ir en taxi o en transporte público?

— ¿Funciona igual para los hombres?

— Es distinto: a un muchacho se le enseña desde pequeño todo lo que hay que saber sobre el tema. Es algo normal.

No, no lo es, pienso. Como tampoco lo es la extraña conversación que sostenemos aunque lo parezca. A pesar de que mi amigo parece alentado por una evidente buena intención y que esgrime razones que cree podrían protegerme del peligro callejero. Justamente es esa sutileza casi imperceptible, lo que hace al llamado “micromachismo” un tipo de discriminación aparentemente inofensiva, pero que tiene un poderosa capacidad para expresar las desigualdades del juego de roles en nuestra sociedad. Y es que el micromachismo, con su enorme carga simbólica, su ataque insistente sobre los cimientos que deberían sostener la inclusión y la percepción de la igualdad, es tan peligroso como habitual.