El mayor experto en Covid de España responde tajante a si sentaría a un no vacunado a la mesa

El prestigioso virólogo Luis Enjuanes, considerado el mayor experto de coronavirus de España, ha analizado en Más Vale Tarde la situación de la pandemia en España.

Con la incidencia acumulada en 305, es decir, en riesgo alto de contagios según el nuevo semáforo aprobado por Sanidad, Enjuanes ha señalado que la pandemia “evoluciona muy mal”.

El virólogo del CSIC se ha mostrado partidario de cancelar los eventos masivos de esta Navidad para evitar el aumento de contagios: “Cuando hay pocos números es fácil controlar la epidemia pero si son muy altos no es posible hacer el seguimiento de todos los infectados. Tenemos que luchar para bajar los números. Llevamos varias semanas que van subiendo y el sentido común dice que no tenemos elección, que tenemos que actuar más positivamente que antes”.

Cristina Pardo le ha hecho una pregunta muy directa al experto: ”¿Usted sentaría a un no vacunado a su mesa en Navidad?”.

“Tendría la tenencia a no hacerlo porque si no está vacunado habiéndole dado la oportunidad de vacunarse de una forma repetida pues no es justo que, la inmensa mayoría de la sociedad, particularmente en España, sí que se vacune para protegerse a ellos y a sus hijos, a sus padres, a sus familiares y al resto de la sociedad y que otra persona que estaba en igualdad de condiciones deseche esta oportunidad que se le da y encima luego quiera estar con sus familiares más allegados. No es justo. Probablemente excusaría mi frecuencia”, ha señalado rotundo Enjuanes.