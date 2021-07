El médico César Carballo estalla: "Al final los que aguantan el palo somos los sanitarios"

El médico César Carballo, conocido por sus apariciones televisivas en distintos programas como El Programa de AR y LaSexta Noche, donde estuvo este sábado, ha aprovechado su intervención en el formato de LaSexta para recordar lo que dijo en agosto de 2020 y compararlo con la situación actual. Entonces España escapaba de la primera ola provocada por la la pandemia del coronavirus. Ahora, ya se nota la quinta.

“Mis apuntes del ocho de agosto del año pasado”, ha comenzado el adjunto a la dirección de Urgencias del Hospital Ramón y Cajal de Madrid. “Hace tres semanas advertimos que esta estrategia no era adecuada, que veríamos el mapa de España lleno de brotes y aquí están; advertimos que el mensaje no era adecuado, y no nos equivocamos. Le vamos a echar la culpa a los ciudadanos y hay que ver que el comportamiento humano es otra variable que hay que tener en cuenta cuando gestionas una pandemia”, ha señalado. “Estamos a tiempo de afrontar lo que nos queda de pandemia con otra estrategia”, ha citado sobre sus palabras de hace un año.

“Pues estamos, un año después, con la misma estrategia, es verdad que tenemos vacunas, pero entre la vacuna y el toque de queda es que no tenemos ninguna otra estrategia”, ha resaltado sobre la situación actual.