"El metaverso político", por Marta Flich

¡Malas noticias! El mundo en 2022 no va a ser mejor. ¡Que no, que era broma! Claro que va a ser mucho mejor, pero no en el mundo de la imaginación de los de siempre.

Ahí continúan las bolas, los bulos, y todo lo que pueda suponer acercarse a una realidad positiva, que a muchos les molesta porque se aleja de su objetivo. Es el escenario que muchos políticos han elegido para poner sus tuits, que no para hacer política. Pero cala tanto en forma como en fondo. Y lo seguirán utilizando mientras siga funcionando.

Eso sí, fuera del imaginario de algunos, la realidad es otra. Los hechos mandan y la vida sigue su curso. El metaverso político tiene sus imperfecciones y por suerte todavía nos damos cuenta. ¡De momento!