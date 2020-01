El miedo a la intimidad y el dilema del erizo

Pillcsi via Getty Images

Pillcsi via Getty Images

Aún recuerdo lo asustado que estaba, no había dudado ni un instante en venir al psicólogo . Me contó que había tenido una crisis de pánico , “de repente”.

Ese era su motivo de consulta, aquel ataque de ansiedad. Sin embargo, él no estaba preocupado por que le pudiera volver a suceder, quería entender la causa. Recuerdo que me decía:

Soy una persona muy tranquila, no entiendo que haya podido tener un ataque de ansiedad.

Cuando profundizamos en él episodio, acabamos entendiendo que el de repente no había sido tan de repente. Algo le sucedía, y el ataque de ansiedad era la menor de las cuestiones.

El dilema del erizo

El miedo a la intimidad y la filofobia

La razón de esto es que si yo no coloco nada de mí en lo externo, el control pasa únicamente por mí. La seguridad, la autoestima y el compromiso quedan a resguardo, pero también la ilusión y el sentimiento de pertenencia.

Esta forma de ser y sentir no es una decisión consciente, consiste en una serie de mecanismos y esquemas que se desarrollan en función de lo que hemos vivido, y también, de nuestra genética.

Sin embargo, depender no es algo tan negativo como a priori cabría pensar. Si no dependemos, no llegamos a vincularnos del todo. En la independencia emocional, se niega la vulnerabilidad frente a los demás. Esto se lleva a cabo prescindiendo, en parte, de uno mismo dentro de la relación y sin llegar a entender que el otro puede ser una forma de satisfacer las propias necesidades.