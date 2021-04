La escena de Errejón en un discurso que han visto 200.000 personas: no deja de compartirse

El diputado de Más País Íñigo Errejón ha conseguido que un corte de uno de sus discursos se comparta de forma masiva en Twitter, con más de 4.300 retuits y miles de compartidos en menos de dos días.

“Durante mucho tiempo nos han deprimido, nos han dicho que lo que nos pasaba a cada uno y a cada una de nosotras era culpa nuestra, individualmente. Si te morías de ansiedad los domingos, era culpa tuya. Si no encontrabas un empleo, era culpa tuya”, comienza diciendo Errejón.

El político continúa después en la misma línea: “Si tu pequeño negocio no tira para adelante, era culpa tuya. Si no conseguías pagar las cuotas de autónomo, era culpa tuya. Si estabas solo, si estabas deprimido, a si a tu madre le tenían que operar de cataratas y le daban hasta un año de lista de espera, culpa tuya por no poderte pagar la sanidad privada”.