El momento de tensión de Iglesias en TVE: "Sé que a mí me van a reventar por decir esto"

“El fascismo, el machismo, el racismo, aunque sonrías Mónica, no son opciones respetables. El blanqueamiento a aquellos que reivindican abiertamente los gobiernos de la dictadura o los que hacen apología del terrorismo, como Vox con los GAL, es muy peligroso para nuestro democracia. Sé que a mí me van a reventar por decir esto en televisión pero creo que, aunque sonrías Mónica, es la verdad”, le ha añadido.

El político, para responder a una pregunta sobre el acto de Vox en Vallecas , ha cargado contra la honestidad de TVE: “Aquí me vas a permitir que sea muy crítico con una dinámica de blanqueamiento que se está dando a la ultraderecha por parte de muchos medios de comunicación y por desgracia, para mí también en la televisión pública”.

Iglesias le ha dicho que además de los partidos políticos, el sindicato de Comisiones Obreras también ha denunciado las formas de trabajar en TVE y le ha recomendado hacer una mayor autocrítica.

“Creo que un poquito de autocrítica hay que tener porque esta televisión la pagan todos los ciudadanos y no es de un señor de derechas como las televisiones privadas. Si los propios trabajadores de esta casa están diciendo que no está actuando como tendría que actuar un servicio público, quizás la misma autocrítica que tenemos todos no le vendría mal”, ha asegurado el líder de la formación morada.

López se ha mostrado de acuerdo en que hay hacer autocrítica, pero ha reiterado su sorpresa ante las críticas políticas: “Me resulta curioso que todos los partidos políticos nos digan lo mismo”.

Entonces, el exvicepresidente del Gobierno ha insistido en que también los sindicatos y los trabajadores se han quejado y no únicamente los partidos. ”¿Está mal que los trabajadores se organicen en sindicatos?”, le ha preguntado.

“Por supuesto que no, pero tiene la verdad absoluta siempre”, ha contestado rápidamente la presentadora.

Iglesias ha afirmado que representan a los trabajadores y si no los hubiera no podrían defenderse: “Solo faltaba que se cuestionara el derecho de los trabajadores a organizarse en sindicatos en la televisión pública”.

“Nadie está cuestionando que se puedan organizar”, ha concluido López, antes de cambiar de pregunta y seguir con la entrevista.