El movimiento feminista cambia de marcha

Jóvenes durante la manifestación del 8-M de 2019, en Madrid

La Comisión 8-M aclara a El HuffPost que ha habido “mucho debate” en el movimiento acerca de si se tenía que convocar huelga. “Ahora queremos que se entienda que no se pueden cuestionar ni negar derechos”, advierte María Álvarez, una de las portavoces, quien matiza que, en ningún caso, el debate ha devenido en división: “Somos muchas y hay diferentes visiones. Hay que hacer entender que el movimiento no habla de quitar derechos a nadie, sino de garantizar que nadie los pierda”.

Dos años después, el salto es evidente. Pero el contexto de este 8-M es distinto al de los años anteriores. Esta vez no hay huelga y, en el seno del movimiento feminista, se percibe un cambio de marcha que coincide con la llegada a La Moncloa de un Gobierno de coalición de PSOE y Podemos . También influye la irrupción en el Congreso de 52 diputados de extrema derecha que niegan la violencia contra la mujer por el hecho de serlo.

Manifestación del 8 de marzo de 2019, en Madrid.

“La huelga nació para reivindicar y mostrar el papel de la mujer en el trabajo”, opina Ada Santana, presidenta de la Federación de Mujeres Jóvenes de España . Y añade: “Pero ahora no tiene el mismo sentido convocarla. El movimiento feminista debe aunar fuerzas para defender derechos. Ni un paso atrás”.

Morales pone el ejemplo de la Comunidad de Madrid y lamenta que su Gobierno adjudicara 18 millones de euros deprisa y corriendo, sin apenas planificación, procedentes del Pacto de Estado contra la violencia machista para los años 2018 (10,2 millones) y 2019 (10,5 millones) y que el Partido Popular dejó sin adjudicar en su momento.

¿Por qué este año no hay un llamamiento general a parar el país? Morales cree ha influido el hecho de que este 8-M sea domingo. Pero no sólo. También considera “probable” que un sector del feminismo no haya querido hacer una huelga general a un gobierno de izquierdas recién instalado en la sala de mandos de la La Moncloa.

Algo que no comparte la secretaria confederal de Mujeres e Igualdad de Comisiones Obreras, Elena Blasco: “El Gobierno de coalición, en todo caso, debe servir a las demandas del movimiento feminista. Pero el feminismo nunca se ha posicionado con un Gobierno u otro. Seguiremos manifestándonos”, explica a este diario.

El sindicato cree que el hecho de que el 8-M sea festivo pesa. “Hay sectores que trabajan los domingos, pero no es el conjunto de la masa laboral. La huelga no iba a tener la misma cobertura y seguimiento y el feminismo ha sabido leer esa realidad diferente”, precisa Blasco. CCOO espera “una nueva movilización histórica”, pero asume que “no será igual porque el contexto no lo es”.