El negocio del MMS: la sustancia tóxica que ni cura el coronavirus ni nada

Algunos individuos venden a las familias con alguien enfermo un tratamiento llamado MMS . Son las siglas de «Miracle Mineral Solution» o «Miracle Mineral Supplement»; es decir, una solución «milagrosa» de minerales, o un suplemento igualmente «milagroso» también de minerales. Lo de prometer milagros es algo que no hacen ya ni en Lourdes. En realidad, el MMS es una potente sustancia química que se transforma en lejía industrial cuando se mezcla con un ácido según las instrucciones del paquete. Si no se hace este tratamiento previo, los ácidos del estómago harán el mismo efecto. Es una sustancia tóxica y peligrosa.

¿Qué es el MMS?

Opiniones de cuñado

Cuando las personas que han comprado el MMS mencionan con una preocupación lógica estos síntomas a las personas que les han vendido el producto, la respuesta es alucinante: para ellos esas señales de daño corporal son, en realidad, «la prueba de que el MMS está funcionando». No proporcionan ninguna evidencia de que sea así porque simplemente no es verdad. Naren Gunja, director del Centro de Información sobre Envenenamientos de Nueva Gales del Sur (Australia), indicó que usar este producto es «algo parecido a beber lejía concentrada».

Otro argumento que se utiliza es que no puede ser malo si se utiliza para potabilizar el agua, lo que es cierto, se usa para sanear torres de refrigeración y en depuradoras. Lo que no nos dicen es que se usa para potabilizar precisamente por su capacidad de destruir y matar. Si hervimos el agua también eliminamos los microorganismos pero nadie recomienda que bebamos agua hirviendo. En realidad, si el agua potable contiene más de 0,8 mg/L de dióxido de cloro deja de ser considerada apta para el consumo. La cantidad recomendada en el etiquetado del MMS es 200 veces superior a la ingesta diaria máxima.

Un remedio para todo

El milagro de multiplicar sus cuentas bancarias

Cuando usted vea que el MMS no hace nada, que su hijo sigue teniendo autismo o el cáncer ha avanzado por abandonar las terapias eficaces, ¿qué hará? Es posible que se vuelva hacia quien le vendió el clorito pero no responderá o si lo hace es posible que le diga que tiene que seguir más tiempo, cómpreme más botes, que cada paciente responde de forma distinta, que no debe escuchar a la familia que ellos están sanos y no entienden, o lo más indignante, que usted necesita una actitud de gratitud y claro en vez de eso, dice que no funciona y que le han timado, así no va por buen camino. La culpa es suya, nunca del timador.