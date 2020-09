El nombre del plato de Celia Villalobos en 'MasterChef Celebrity' desata el cachondeo: "Qué acertada"

Celia Villalobos se prometía como una de las protagonistas de MasterChef Celebrity 5 y lo está siendo. En el primer programa la que fuese ministra de Sanidad con el gobierno del PP de José María Aznar ha conseguido acaparar todas las miradas y sacar más de un titular. Queriéndolo o no.

En la primera prueba en las cocinas, cuando se acercaron el ganador de MasterChef Celebrity 2, Saúl Craviotto, y Pepe Rodríguez a hablar con ella le preguntaron por su dedicación en los fogones a lo que ella respondió recordando su pasado en la política. “A mí la cocina me gusta porque cuando echaron de Gobierno me encontré con la vida”, dijo. Cuando el chef le preguntó por cuándo había pasado por el Gobierno ella respondió que fue ministra de Sanidad de 2000 a 2002, cuando la pusieron “mirando pa’ Utrera”.

Y esa no fue su única pulla al Gobierno, en otras imágenes emitidas por el programa decía a cámara que lo que pensase Aznar de ella le daba igual. “A estas alturas de mi vida, lo que piense Aznar no sé cómo decirte, no me importa nada”, dijo la malagueña.

Lo mejor vino con el nombre de su primer plato plato “fraude de tartar de bonito”, un nombre que no pasó desapercibido en redes dadas las diversas tramas de corrupción del PP.